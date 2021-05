Após mostrar órgãos sexuais e se masturbar em público, homem é preso em flagrante

IB Isabela Bernardes*

(crédito: Guarda Civil Municipal de BH/Divulgação )

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante, pela Guarda Civil Municipal de BH, no início da tarde desta terça-feira (25/5) por exibir os órgãos sexuais e se masturbar em público na Avenida José Cândido da Silveira, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo a Guarda Municipal, uma mulher de 31 anos parou a viatura que fazia patrulhamento de rotina no local e informou aos agentes que havia um homem seminu, se exibindo para as mulheres que passavam pela Via 710.

Os guardas municipais conseguiram prender o homem e o encaminharam, assim como a vítima, até a Delegacia Adida ao Juizado Especial Criminal (Deajec) da Polícia Civil, no Bairro Gameleira.



Ele foi autuado no artigo 233, do Código Penal Brasileiro, por “praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público”.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina