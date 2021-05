Brasil registra 2.173 óbitos em 24 horas e ultrapassa 450 mil mortos por covid-19

ST Sarah Teófilo

O Brasil ultrapassou, nesta terça-feira (25/5), a marca de 450 mil mortos por covid-19, registrando 452.031 óbitos pela doença após 2.173 mortes em 24 horas. O país tem hoje 16,194 milhões de infecções confirmadas da doença, com 73.453 novos casos. Enquanto outros países encaram redução de medidas restritivas e até permissão de transitar sem máscara de proteção, o Brasil amarga uma segunda onda que atingiu a nação no início do ano e atingiu o pico em abril.

Ao mesmo tempo, a vacinação segue a passos lentos. Apenas 21.037.858 pessoas foram vacinadas com as duas doses da vacina contra covid-19, o que representa 13,13% da população vacinável (160 milhões).

O pior momento da doença nesta segunda onda foi na 14ª semana epidemiológica, entre os dias 4 e 10 de abril. De lá para cá, tem havido uma redução, mas os números ainda são alarmantes. Na última semana epidemiológica, por exemplo, que terminou no último sábado (22), foram registradas 13,5 mil mortes pela doença. Enquanto a situação é grave, o presidente Jair Bolsonaro continua descumprindo medidas sanitárias, sem utilizar máscara de proteção e promovendo aglomerações.