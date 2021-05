Brasil terá 10,4 milhões de doses de vacinas a menos contra a covid

GB Gabriela Bernardes*

Nesta quarta-feira (26/5), o Ministério da Saúde reduziu a previsão de vacinas disponíveis contra a covid-19 para o mês de junho. A pasta informou que receberá 10,4 milhões de doses de imunizantes a menos, totalizando 43,8 milhões de doses para o próximo mês. O número representa uma redução de 12,5 milhões do cronograma anterior, que estimava receber 54,2 milhões de doses em junho, número que já havia sofrido redução em relação ao divulgado em março (56,5 milhões).

Os números constam de uma tabela divulgada pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. De acordo com Cruz, a mudança ocorre devido ao atraso na produção pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) da vacina AstraZeneca. "Quando a gente teve a confirmação de que não seria possível a produção de 12 milhões de doses por parte do instituto Fiocruz, a gente reduziu no nosso cronograma, e isso já está publicado no nosso site”, explicou.

Mais cedo, o secretário havia informado números diferentes. Durante participação em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, ele afirmou que a previsão era de que o governo recebesse, em junho, cerca de 12 milhões de doses de vacinas a menos — redução de 54,2 milhões para 41,9 milhões de doses totais.

O novo cronograma também passou a incluir 4,8 milhões de imunizantes do consórcio Covax Facility que foram citados pelo secretário-executivo, mas não estavam contabilizados.



