Covid-19: Brasil registra quase 2,4 mil novas mortes em 24 horas

AF Augusto Fernandes

(crédito: Getty Images)

O Brasil registrou mais 80.486 casos de covid-19 e novos 2.398 óbitos pela doença. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (26/5) pelo Ministério da Saúde, que já contabiliza, desde o início da pandemia, 16.274.695 pessoas infectadas e 454.429 vidas interrompidas na luta contra a doença. Por outro lado, o país já tem ao menos 14.733.987 recuperados da enfermidade.

Os números desta terça-feira fizeram com que o Brasil atingisse a menor média móvel de óbitos nos últimos sete dias em mais de dois meses. Segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o índice atual é de 1.820. A última vez que o país havia registrado uma estatística inferior foi em 12 de março (1.782).

A queda para o índice observado pelo Conass há duas semanas (1.948) foi de 6,5%. Isso revela que o número de mortes pelo novo coronavírus no país se manteve estável durante esse intervalo, pois variações de até 15%, negativas ou positivas, indicam estabilidade. O mesmo acontece com a média móvel de casos, que nos últimos sete dias foi de 66.091. Na comparação com o indicador de 12 de maio (61.316), o número subiu 7,8%.

São Paulo continua como a unidade da Federação com as estatísticas mais altas da pandemia. Pelo balanço mais recente do Ministério da Saúde, 3.226.875 pessoas no estado já foram infectadas pelo novo coronavírus, enquanto 109.241 morreram por covid-19.

Na região Sudeste, o Ministério da Saúde já confirmou 6.090.346 casos de infecção pelo novo coronavírus, além de 209.329 mortes. Minas Gerais conta com 1.536.112 pessoas infectadas e 39.540 óbitos. NO Rio de Janeiro são 852.280 infectados e 49.899 mortos. Já o Espírito Santo tem 475.079 ocorrências de covid-19 e 10.649 mortes.

A segunda região com a maior quantidade de casos confirmados e de casos fatais é o Nordeste, que registra ao menos 3.807.799 ocorrências da doença e 93.346 mortos pelo novo coronavírus. Na sequência aparece a região Sul, com 3.101.433 pessoas infectadas e 68.539 óbitos.

A região Centro-Oeste, de acordo com os números do Ministério da Saúde, chegou às marcas de 1.681.218 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e de 42.480 óbitos. Pelo levantamento da pasta, o Distrito Federal tem ao mínimo 400.977 pessoas diagnosticadas com covid-19 e 8.537 mortos pela doença.

Por fim, no Norte são pelo menos 1.593.899 casos confirmados e 40.735 mortes.