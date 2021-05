Morre Jaime Lerner, ex-governador do Paraná, aos 83 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Heuler Andrey/AFP)

Morreu, aos 83 anos, nesta quinta-feira (27/5) o ex-governador do Paraná e ex-prefeito de Curitiba Jaime Lerner. Ele estava internado desde o último domingo (23) no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. O enterro do político está marcado para às 15h na capital paranaense.

A morte de Lerner foi confirmada em nota pelo hospital. "É com imenso pesar que o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie informa que às 5h10 desta quinta-feira, 27 de maio, o ex-governador Jaime Lerner veio a óbito em decorrência de complicações de doença renal crônica. Lamentamos a perda e desejamos conforto aos familiares, em nome do Senhor".

Arquiteto e urbanista por formação, Lerner foi prefeito da capital em três gestões (1971-1974; 1979-1983 e 1989-1993) e governador do Paraná em duas (1995-1998, reeleito para o quadriênio 1999-2002).