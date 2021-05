Ex-ministros debatem política ambiental brasileira em webinar gratuito

CB Correio Braziliense

(crédito: TARSO SARRAF/AFP)

Oito ex-ministros do meio ambiente participam, nesta segunda-feira (31/5), do evento on-line Política ambiental brasileira e os desafios da sustentabilidade, para uma discussão sobre democracia, política e ecologia. O webinar ocorrerá às 19h, com transmissão pelo Zoom, Facebook e Youtube da Fundação Astrojildo Pereira (FAP), organizadora do evento.

O webinar conta com o apoio do Observatório da Democracia e é promovido por 12 fundações políticas, que estão relacionadas a partidos como o PT e o MDB. Os participantes serão: Carlos Minc, Edson Duarte, Isabella Teixeira, José Carlos Carvalho, José Goldemberg, Marina Silva, Rubens Ricupero e Sarney Filho. A mediação é de Daniella Chiaretti.

De acordo com Caetano Araújo, diretor geral da Fundação Astrojildo Pereira, a importância do encontro está em “demonstrar a convergência entre fundações de diferentes partidos em torno de uma pauta ambiental mínima e da oposição à política ambiental desastrosa do atual governo”.

“Aponta ainda a convergência possível em torno de outras pautas e, principalmente, da defesa da democracia no Brasil. Deve ser o primeiro encontro com essa amplitude partidária”, concluiu o diretor.

Além disso, a fundação organiza o evento “Crise climática e a Amazônia brasileira”, marcado para 7 de junho. Os convidados são Ricardo Galvão, Adriana Ramos, Thelma Krug e Suely Araujo. A moderadora será Giovana Girardi.

A FAP é uma instituição criada em 2000 pelo Partido Popular Socialista (PPS) com o objetivo de preservar a memória do jornalista e político Astrojildo Pereira, que fundou o Partido Comunista Brasileiro. A organização busca promover estudos e debates de questões atuais. Já o Observatório da Democracia une fundações partidárias de esquerda para monitorar as ações do governo por meio da produção de informações e de eventos.