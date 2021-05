Covid-19: Ministério da Saúde aprova vacinação por ordem decrescente de idade

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Ministério da Saúde aprovou, nesta quinta-feira (27/5), uma mudança na orientação de vacinação contra a covid-19 para estados e municípios. Com isso, cidades com pouca ou nenhuma demanda por vacinação dos grupos vulneráveis poderão começar a vacinar por faixa etária, em ordem decrescente de idade. No entanto, é necessário garantir um percentual para a continuidade da vacinação dos demais grupos prioritários incluídos no Programa Nacional de Imunização (PNI).

A princípio, a orientação dada pela pasta aos estados e municípios foi de que após concluir a vacinação dos grupos de pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, trabalhadores da educação, os gestores podem iniciar a vacinação por ordem decrescente de idade concomitantemente com o restante dos últimos grupos prioritários, nos quais estão inclusos trabalhadores do transporte coletivo, caminhoneiros, trabalhadores industriais, funcionários da limpeza urbana, entre outros. O Ministério da Saúde ainda editará uma nota técnica com mais detalhes para orientar as cidades.



A decisão foi aprovada durante a 5ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que reuniu gestores municipais, estaduais e federais. O pedido para expansão da vacinação por idade em algumas cidades partiu da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em razão das diferentes realidades de estados e municípios.



“Essa sugestão nossa foi no sentido de, dada a heterogeneidade dos estados e municípios e, por exemplo, alguns municípios não terem pessoas de rua, às vezes não terem também pessoas privadas de liberdade, de ter um descompasso”, explicou o vice-presidente do Conass, Ismael Alexandrino.

Esvaziar o estoque

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Francieli Fantinato, concordou com os gestores municipais. Ela reforçou que o país não pode estocar imunizantes no atual momento. "Não dá para deixar a vacina estocada enquanto a gente precisa vacinar toda população”, disse.

Como toda a população com mais de 60 anos já foi vacinada contra a covid-19 nos meses anteriores, pessoas a partir de 59 anos devem começar a receber a vacina em algumas cidades. “De 59 a 50 anos também vem se verificando um aumento da mortalidade. Então, quanto mais velho maior é o risco de complicação e de óbito”, justificou Fantinato.



O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, ressaltou que o objetivo do PNI é a redução de óbitos e da demanda de estrutura hospitalar.“Todas as profissões tem o seu mérito, o seu pleito, mas de fato a gente precisa construir o PNI sobre um lógica de imunização geral”, pontuou.