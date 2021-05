Concentração de coronavírus é encontrada em esgoto de shopping popular

RD ROGER DIAS

(crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Projeto que vigora desde o ano passado, o Monitoramento Covid Esgotos detectou a presença do novo coronavírus no esgoto de quatro de cinco pontos analisados em Belo Horizonte. De acordo com a pesquisa, apareceram cópias do vírus no aeroporto de Confins, na rodoviária e nos shoppings Diamond e Oiapoque.

Entre os pontos analisados pelos pesquisadores, o que mais preocupa é o Oiapoque, tradicional ponto de vendas do comércio popular.

O estudo mostra que foram detectadas 57,3 mil cópias por litro de carga viral nas amostras coletadas.

Foi a maior quantidade desde os 61,3 mil vistos nas amostras do aeroporto de Confins no levantamento de 17 de março.

Desta vez, o aeroporto apresentou carga viral de 1,38 mil por litro, patamar considerado aceitável pelos especialistas.

Já a rodoviária de BH teve apenas 847 cópias da covid-19 por litro, enquanto o Diamond contou com 739 amostras por litro.

Também analisado na pesquisa, o Lar de Idosos não teve amostra detectada em seu esgoto neste boletim. Porém, foram constatadas amostras de 5.910 e 167 cópias por litro nos estudos divulgados anteriormente, em 28 de abril e 5 de março, respectivamente.

"A atenção deve ser dada à detecção, duas vezes consecutivas, do SARS-CoV-2 no esgoto do Lar de Idosos, nas semanas epidemiológicas 17 (28/4/2021) e 18 (5/5/2021). Esse resultado pode servir de alerta para a investigação de possíveis novos casos de covid-19 entre os residentes e funcionários do asilo”, diz o relatório.





Estudos

De forma geral, a capital mineira apresenta queda na presença de carga viral do coronavírus nas análises de esgoto. Ainda que a transmissão da doença continue elevada, o último boletim feito pelos pesquisadores apontou que BH chegou a 4,4 trilhões de cópias do vírus por dia, menor patamar em 2021.

Segundo os registros, esse foi o menor valor coletado no esgoto desde 13 de outubro, quando foram registradas 1,6 trilhões de cópias com base na análise feita em duas estações de tratamento (Arrudas e Córrego do Onça), que atendem a pelo menos 70% da população belo-horizontina.

No último monitoramento, em 27 de abril, BH contava com quase 7,5 trilhões de cópias do vírus causador da covidD-19.

As maiores cargas virais foram registradas em 22 de dezembro de 2020 e na semana entre 16 e 30 de março, quando o valor chegou a quase 40 milhões de cópias por dia.

"Foi observada tendência de diminuição nas concentrações do SARS-CoV-2 no esgoto das bacias do Ribeirão Arrudas e Onça, nas últimas quatro semanas epidemiológicas. A mesma tendência foi observada para três subbacias do Ribeirão Onça monitoradas: Córrego Vilarinho, Córrego Terra Vermelha Córrego Gorduras", aponta os pesquisadores.

O Monitoramento Covid Esgotos é uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis - UFMG), em parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES).