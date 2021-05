TragÃ©dia de Brumadinho: mais um desaparecido tem identidade confirmada

G » Gabriel Ronan DL Déborah Lima/Estado de Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que mais um desaparecido da Tragédia de Brumadinho, na Grande BH, foi identificado nesta quinta (27/5).

"Um alento para as famílias das vítimas de Brumadinho: foi identificada hoje mais uma joia. Que Deus conforte os familiares. Não vamos perder as esperanças", escreveu Zema no Twitter.



A Polícia Civil, responsável pela identificação dos corpos por meio do Instituto Médico-Legal (IML), informou que se trata de Renato Eustáquio de Sousa, soldador da Vale de 34 anos.

“Foi encontrado um fragmento do fêmur dessa vítima em 14 de janeiro de 2021 pelos bombeiros. Logo a seguir, esse fragmento foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Após a triagem, o material foi encaminhado para o Instituto de Criminalística, onde deu entrada em 28 de janeiro”, afirmou o policial civil.

Agora, 10 pessoas continuam desaparecidas. A tragédia aconteceu em 25 de janeiro de 2019 e, desde então, militares do Corpo de Bombeiros trabalham para encontrar aqueles ainda sumidos. No total, 270 pessoas morreram.

Um corpo não era encontrada sob a lama de Brumadinho desde dezembro de 2019. A operação dos bombeiros já dura mais de dois anos, com duas interrupções por conta da pandemia da covid-19.