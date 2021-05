Feminicídio: homem assassina ex a tiros e se mata no meio da rua

Ed Estado de Minas

(crédito: reprodução redes sociais EM )

Um homem de 46 anos matou a ex-companheira de 35 anos com dois tiros na nuca e depois cometeu suicídio na manhã desta quinta-feira (27/5), em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.



O feminicídio ocorreu por volta das 7h, no cruzamento de duas ruas movimentadas, Rua Mirocles Carvalho e Rua Santana, no bairro das Graças, na região central da cidade, e atraiu a atenção de muitas pessoas que passavam pelo local. As ruas tiveram de ser interditadas para que a Polícia Técnica pudesse fazer a perícia no local.

O motivo do crime, de acordo com a 51ª Cia Independente de Polícia, foi a não aceitação do homem pelo término do relacionamento. Os militares apreenderam no local o revólver Taurus calibre .32 usado no crime com três munições intactas e três deflagradas, dois aparelhos celulares e documentos do autor.

O homem ainda deixou uma carta de despedida. Ele não possuía registro de passagens pela polícia. Os militares também não localizaram boletins de ocorrência anteriores de agressões ou ameaças entre o casal.