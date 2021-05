Rio de Janeiro: incêndio em trem no ramal Belford Roxo deixa 3 feridos

AB Agência Brasil

(crédito: Apu Gomes/AFP)

Um incêndio em um trem da SuperVia deixou três passageiros feridos e interrompeu a circulação do ramal Belford Roxo no início da manhã de hoje (28). Em nota à imprensa, a concessionária informou que o princípio de incêndio ocorreu no primeiro carro de um trem nas proximidades da estação Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 5h45.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Méier foi acionado às 5h48 e três vítimas com ferimentos foram removidas. A ocorrência já foi encerrada. De acordo com a SuperVia, alguns clientes se feriram durante o desembarque nos trilhos e técnicos da empresa estão no local para apurar os motivos do incêndio.

Por volta das 7h a SuperVia informou pelo Twitter que "em função de uma ocorrência com um trem nas proximidades da estação Del Castilho, o ramal Belford Roxo encontra-se temporariamente suspenso". Às 7h30 a informação foi atualizada com o retorno da circulação no ramal, mas com intervalos irregulares e aguardo de sinalização.