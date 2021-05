Incêndio em hospital atinge ala de pacientes com covid-19 em Aracaju

YI Yasmin Ibrahim*

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

Cerca de 50 pessoas internadas na ala destinada a pacientes com covid-19 precisaram ser transferidas após um incêndio atingir o Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Paiva, em Aracaju (SE), nesta sexta-feira (28/5). Segundo o tenente Fabiano Queiroz, o foco do incêndio estava localizado na sala dos médicos.

"Fomos acionados por volta das 6h40 e em menos de 5 minutos já estávamos no local. A ala estava tomada de fumaça, não era possível ver nada. Nossa prioridade foi salvar as vidas. Fizemos a retirada de todas das pessoas que estavam na UTI e depois controlamos o incêndio, que teve como foco a sala dos médicos. Em cerca de meia hora já havíamos feito a retirada dos pacientes e o incêndio estava controlado", afirmou o tenente.

Os pacientes que estavam no local foram transferidos para as unidades Caps Jael Patrício, Hospital Cirurgia, Hospital Santa Isabel e Hospital de Urgência de Sergipe João Alves Filho. No último boletim epidemiológico do novo coronavírus publicado pela da Secretaria de Estado da Saúde na quinta-feira (27/5), havia 10 pessoas à espera de leitos de UTI na unidade.

Segundo o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), uma central de atendimento será montada no local para facilitar a comunicação com familiares das vítimas.

Há uma força-tarefa no local para atender, além dos pacientes, funcionários e acompanhantes que inalaram fumaça. Ao Correio, o Corpo de Bombeiros disse que agentes apuram se houve mortes de pacientes.

"Foi um trabalho muito difícil já que havia muitas vidas envolvidas, pessoas que não tinham como sair do local e precisavam ser retiradas uma a uma. Mesmo com o risco das próprias vidas, nossas equipes cumpriram mais uma missão", afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre José.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) também atua com bloqueios no trânsito para facilitar o transporte dos pacientes para outros hospitais.

*Estagiária sob supervisão de Hellen Leite