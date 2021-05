Operação tira 69 crianças da exploração e de abusos

ST Sarah Teófilo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares de todos os estados resgataram, em 15 dias, 69 crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual ou em situação de vulnerabilidade, em pontos de rodovias estaduais e federais. As ações, ocorridas entre o dia 14 de maio e ontem, foram integradas entre os ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), e resultaram em 140 prisões.

Houve duas operações: uma em rodovias estaduais (Operação Parador 27), envolvendo também as polícias militares; outra em estradas federais (Oneesca IV). Na primeira, resgatou-se 38 crianças. Já na Oneesca IV, 10 crianças e adolescentes foram tiradas da situação de exploração sexual e 21, da vulnerabilidade — jovens encontrados em pontos vulneráveis, como postos de combustíveis, sem a presença dos pais.

O secretário de Operações Integradas, Alfredo Carrijo, explicou que a PRF já tem essa como uma operação permanente e, agora, o Ministério da Justiça vislumbrou a possibilidade de fazer uma integração, com apoio das PMs e do MMFDH. Segundo ele, o escopo do plano é muito mais o caráter preventivo do que repressivo. “É muito importante para o Ministério da Mulher ter esse mapeamento dos pontos críticos em território nacional, onde pode ocorrer essa exploração sexual. Os objetivos seriam prevenir e reprimir, intensificar a fiscalização e fazer a integração”, afirmou.

Questionado se esperava um resultado mais expressivo, com mais crianças resgatadas, o ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que esperava o número “zero”. “Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Uma criança tirada de um momento desses, de uma violência dessas, a gente já ganhou”, afirmou. Segundo ele, o importante é colocar serviços de inteligência na atuação para acabar com as redes de exploração sexual, inclusive na internet, ao mesmo tempo em que se faz trabalho repressivo e preventivo nas rodovias e nos bares e restaurantes.

“A gente vai fazer constantemente em locais em que essas crianças são usadas. Quando se sai numa operação de prevenção, é muito difícil medir os resultados, o que se vai achar. Às vezes, encontra zero; às vezes, encontra mil. Assim é com droga, com exploração sexual. Acho que não tinha uma grande expectativa de número maior ou menor. É fazer o trabalho, estar presente nesses locais e evitar que essas práticas ocorram”, afirmou.