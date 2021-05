Mortes por covid-19 no Brasil passam de 461 mil; em 24h foram 2.012 óbitos

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 2.012 mortes provocadas pela covid-19, segundo boletim divulgado, neste sábado (29/5), pelo Ministério da Saúde. Com essa atualização, o número acumulado de óbitos decorrentes da doença no país subiu para 461.057.

O boletim informa também que, no mesmo período, o Brasil registrou mais 79.670 casos de infecção pelo novo coronavírus. Assim, conforme o ministério, o total de pessoas diagnosticadas com covid-19 até agora no país é de 16.471.600.