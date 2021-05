M » Michel Medeiros*

(crédito: Tarso Sarraf/AFP - 26/3/21)

O número de mortes por covid-19 no Brasil superou a casa das 460 mil vítimas, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Apenas nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 2.012 mortes. O levantamento aponta ainda que a média móvel de óbitos está em 1.836 por dia. Desde o início da pandemia, 461.057 pessoas já perderam a vida para a doença.

Ontem, foram notificados 79.670 novos casos, totalizando 16.471.600 infectados desde o início da crise epidemiológica no Brasil. De acordo com o boletim, até ontem, o número de recuperados é de 14.868.696. A Região Sudeste concentra o maior número de óbitos. Autoridades e especialistas temem a chegada de uma terceira onda da doença no mês de junho.

A sensação de normalidade, após a redução das medidas restritivas, pode agravar a propagação do vírus. Na última semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que esta é uma grande preocupação, já que uma terceira onda pode levar a novas medidas de restrição. Especialistas acreditam que a cepa indiana, em circulação no país, possa antecipar a explosão de novos casos. A redução na tendência de queda de óbitos é um dos sinais de alerta para as autoridades de saúde.

A comunidade científica já nota um aumento de infecções em diversas regiões do país. Uma pesquisa realizada pelo Facebook, em todo o mundo, e que no Brasil ouve 5 mil pessoas diariamente, apontou crescimento de 140% no número de internautas que relatam sintomas de covid-19 agora, comparando com os dados colhidos no começo de maio.

* Especial para o Correio