Brasil registra mais 874 mortes por covid-19 em 24 horas

MM Michel Medeiros

(crédito: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

O Brasil registrou 874 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS), divulgados neste domingo (30/5). Pela última atualização, o país contabiliza 461.931 vítimas fatais, desde o início da crise epidemiológica. A média móvel de óbitos registrada foi de 1.838 e segue em ligeiro crescimento.



Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, no mesmo período foram notificados 43.520 novos casos, totalizando 16.515.120 pessoas infectadas pelo coronavírus. Até as 18h de domingo, os dados divulgados não contabilizam o número de casos e de óbitos no estado da Bahia.