Motorista desvia de buraco, tomba caminhão com animais e morre na BR-365

VL Vinícius Lemos - Especial para o EM

(crédito: PRF/Divulgação)

Uma motorista de 36 anos morreu na BR-365, nesta segunda-feira (31/5), depois de tombar a carreta que conduzia ao desviar de um buraco. Não houve tempo de socorro. Ela transportava cerca de 50 animais, entre gado e cavalos.

Parte da pista ficou interditada para o trabalhos da Polícia Rodoviária Federa (PRF) e do Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu no KM 460 da BR-365, na altura do município de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Segundo os policiais, Roseli Carmela da Silva entrou com a carreta no acostamento ao desviar de um buraco, o que a fez perder o controle do veículo, que tem placas de Monte Carmelo.

O Corpo de Bombeiros foi avisado sobre o acidente por testemunhas e já encontrou a condutora morta ao chegar no local.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Patrocínio. O trabalho para desobstrução da pista e manejo dos animais no local durou até o fim da manhã desta segunda-feira (31/5).

O recapeamento da via tinha previsão de ser iniciado e finalizado até março deste ano, mas, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), até agora ele não foi executado totalmente.