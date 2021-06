Provas serão em 21 e 28 de novembro

CB Correio Braziliense

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou, ontem, que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado nos dias 21 e 28 de novembro. O anúncio foi feito em publicação por rede social nesta segunda-feira, 31. Segundo o titular da pasta, os editais devem ser publicados nesta semana e as versões impressa e digital da prova acontecerão na mesma data.



“Conforme eu já havia anunciado dias atrás, o Enem 2021 acontecerá e será aplicado neste ano. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, para as versões impressa e digital. É isso mesmo! A mesma prova, nas mesmas datas, para as duas modalidades”, publicou Ribeiro, em sua conta no Twitter.

Ainda de acordo com o ministro, as inscrições ficarão abertas entre os dias 30 de junho e 14 de julho. Os candidatos devem fazer a inscrição pela Página do Participante.



Nas últimas semanas, a realização do Enem 2021 virou alvo de dúvidas. O edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao MEC e responsável pelo exame, necessário para que todos os processos comecem, normalmente sai em março e as inscrições começam em maio.



No dia 13, Ribeiro mandou ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que não havia orçamento no MEC para fazer a prova. O custo do Enem 2021 foi estimado em R$ 700 milhões.



Para servidores, o prazo também estava cada vez mais curto. A preocupação era que, se as inscrições não fossem abertas até início de junho, não haveria tempo para elaboração, impressão, distribuição e logística da prova. Na semana passada, o diretor da área responsável pela prova foi exonerado após passar pouco mais de dois meses no cargo.



Um levantamento exclusivo do Sindicato do Ensino Superior (Semesp), divulgado ontem, indica que, se o exame ficasse para janeiro, resultaria em um gasto adicional de R$ 500 milhões só para as universidades federais.