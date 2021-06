Polícia Federal combate tráfico de armas no Rio e em São Paulo

YI Yasmin Ibrahim*

Na manhã desta terça-feira (1º/6), a Polícia Federal, por meio da Operação Pneu de Ferro, cumpriu 7 mandatos de busca e apreensão, e 5 mandados de prisão para desarticular uma organização criminosa responsável por tráfico internacional e interestadual. Os mandatos foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. As operações foram em São Paulo e no Rio.

A operação foi realizada em cooperação com a Receita Federal e a Agência de Investigações de Segurança dos Estados Unidos da América (ICE Security Investigations).

A investigação teve início em 2019 e identificou que os materiais apreendidos eram enviados, via postal, pela organização criminosa para as cidades de Kissimmee, Orlando e Tucson, nos EUA. A partir da cooperação entre os países, a ICE Homeland Security também realizou apreensões hoje no exterior, com a operação de mesmo nome (Iron Tire).

Pneu de Ferro

Em março de 2019, a PF apreendeu 21 carregadores de fuzis AK 47 calibre 7.62 e uma pistola que estavam escondidos dentro de um pneu no Aeroporto Galeão, por isso o nome da operação.

