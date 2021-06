Número de casamentos caiu 27% no ano passado em São Paulo

AB Agência Brasil

(crédito: YAMIL LAGE/AFP)

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o número de casamentos no estado de São Paulo caiu 27%, no ano passado, em comparação ao ano anterior.

Segundo a Fundação Seade, que coletou dados em cartórios de Registro Civil do estado, foram realizados 196.508 casamentos no estado paulista em 2020.

A distribuição de casamentos por mês também foi afetada por causa da pandemia. No ano passado, os meses de abril, maio e junho foram os meses com menor número de casamentos, representando metade dos casamentos que ocorreram nesses mesmos meses em 2019.

A partir de julho, houve uma recuperação, mas o patamar dos anos anteriores não foi alcançado. O mês com maior volume de casamentos foi dezembro.

Idade ao casar

A idade média ao se casar no estado de São Paulo se manteve elevada em 2020, sendo de 35,2 anos para os homens e de 32,7 para as mulheres. Em 2019, as médias foram de 35 anos para homens e de 32,5 anos para mulheres.

No ano passado, o homem mais jovem a se casar tinha 22 anos e era de Santa Rita d’Oeste. Já a mulher mais jovem tinha 20 anos e era de Marapoama. Os mais velhos tinham 55 anos.