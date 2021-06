Pride: confira programação on-line para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+

Td Talita de Souza

Celebrado mundialmente em junho, o mês do orgulho LGBTQIA+ é marcado por eventos, palestras e festas, além da tradicional Parada do Orgulho LGBT, para conscientizar e reforçar a importância do respeito e da promoção de equidade social e profissional de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais e assexuais.

O mês de mobilização faz parte da luta da comunidade LGBTQIA+, que também celebra em junho uma das datas mais importantes da resistência do movimento: o Dia Internacional do Orgulho LGBT, em 28 de junho, criado em referência à Rebelião de Stonewall, ocorrida em 1969, quando gays, transexuais e drag queens protestaram contra uma ação violenta de policiais nova-iorquinos que queriam fechar um bar que reunia a comunidade.

No Brasil, há opções de eventos on-line, devido à pandemia da covid-19, e programações de canais de televisão que ocorrerão durante o mês de junho para celebrar e aprender mais sobre o tema. Confira:

Assista

1 a 30/6 - Mostra LGBTQIA+

O Canal Brasil exibirá filmes brasileiros com a temática durante todo o mês. As obras serão reproduzidas de terça a quinta-feira, sempre à 0h30. O filme Madame (2020), que conta a história da primeira mulher transgênero a ser eleita vereadora do Brasil, irá abrir a mostra do canal. Veja abaixo um trailer dos filmes que irão fazer parte da programação:

Junho é o mês do #OrgulhoLGBTQIA+ e é claro que preparamos uma programação especial para celebrar toda forma de ser e amar

Assista aos filmes da Mostra LGBTQIA+, terças, quartas e quintas, sempre à 0h30 pic.twitter.com/HlctL2HAGt — Canal Brasil (@canalbrasil) June 1, 2021

14/6 - LGBT Fobia

O canal GNT exibirá, em 14 de junho às 0h, o episódio LGBT Fobia, da série Quebrando o Tabu. O programa mostrará os preconceitos vividos no cotidiano por pessoas LGBTQIA+.

25/6 - Globo Repórter

A edição anterior ao Dia do Orgulho LGBT contará histórias de pessoas preconceituosas que conseguiram mudar o comportamento, além de pessoas LGBTQIA+ que enfrentaram preconceitos.

28/6 - Falas de Orgulho

A Rede Globo transmitirá, em 28 de junho, o especial Falas de orgulho, que reúne as histórias de pessoas de diversos estados do país que, segundo a emissora, convivem com os desafios e orgulho da comunidade LGBTQIA+. O programa irá ao ar logo após da novela Império.

#bônus: Filmes e documentários LGBTQIA+

Para celebrar a data, a Globoplay disponibiliza uma seleção de filmes e documentários que abordam a temática. Há os originais Onde nascem os fortes e Ligações Perigosas; além dos documentários Favela Gay e Transgente. Confira todos os títulos aqui.



Festeje

6/6 - Parada do Orgulho LGBT de São Paulo

A 25ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo será transmitida on-line no próximo domingo (6/6) a partir das 14h. Com oito horas de duração, o evento reunirá atrações musicais, como Pabllo Vittar e entrevistas que contarão sobre a história do movimento e falarão sobre o tema da Parada: HIV e Aids. A festa será apresentada pelo casal de youtubers Filipe e Edu, do canal Diva Depressão, e pode ser acompanhada pelos canais da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo(APOLGBT-SP) e da produtora Dia Estúdio. Já na televisão, a festa será transmitida no canal GNT.

28/6 - Especial Orgulho Multishow

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ será celebrado pelo Multishow com shows de MC Rebecca, Preta Gil e Aretuza Lovi. A atração será comandada pelo economista Gilberto Nogueira, ex-participante do programa da Rede Globo Big Brother Brasil que se revelou homoafetivo e protagonizou uma história de aceitação dentro do reality.

Estude

2/6 - Live sobre orgulho LGBTI+

A organização não governamental (ONG) de empoderamento da comunidade LGBTQIA+ Todxs Brasil promove, na quarta-feira (2/6) às 19h, a live Por que falamos sobre orgulho LGBTI+?, com a participação do consultor de diversidade e inclusão Caluã Eloi. A organização também publica, durante todo o mês, informações e dados sobre direitos da comunidade. Saiba mais aqui.

4 a 6/6 - Imersão para startups LGBT

O Techstars Startup Weekend LGBTQIA+ Online ocorre entre 4 e 6 de junho e busca auxiliar startups ou ideias de startups com temática ou dirigidas por pessoas LGBTQIA+ a colocar em funcionamento o negócio dos sonhos. Os participantes aprenderão a criar e lançar um negócio, além de conhecer os primeiros passos para consolidar a iniciativa. A imersão custa entre R$ 22,50 e R$ 27,27 e as inscrições podem ser feitas aqui.

9/6 - Painel sobre história LGBTQIA+

Quem deseja saber mais sobre como cultivar a história LGBTQIA+ brasileira pode participar gratuitamente do evento Cultivando culturas e zelando por memórias LGBTI+ na próxima quarta-feira (9/6) a partir das 15h. Promovido pelo 6º Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, o painel terá mediação de Rafael Alves e terá como convidado o antropólogo e fundador do Instituto LGBT+ Felipe Areda. Inscrições gratuitas devem ser feitas pelo site do evento.