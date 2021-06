Pronunciamento de Bolsonaro é rebatido por panelaço pelo país

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

O pronunciamento oficial do presidente Jair Bolsonaro, veiculado em rede nacional de televisão e rádio na noite desta quarta-feira (2/6), repercutiu em diversas localidades do país. Um forte panelaço foi registado em diversas cidades do Brasil. Durante o pronunciamento à nação, Bolsonaro celebrou a marca de 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19 entregues em todos o país e citou feitos do governo no combate à pandemia, como o auxílio emergencial e o socorro a pequenas empresas.

Em Brasília, protestos ocorreram no Sudoeste, no Park Sul e em Águas Claras, onde os moradores gritavam na janela: "Cadê a vacina?".

Confira registros do protesto:

Sudoeste

Águas Claras





Park Sul

Panelaço em SP durante o pronunciamento do presidente @jairbolsonaro pic.twitter.com/qv2NlK1BT0 — Emanuel Colombari ???? (@ecolombari) June 2, 2021