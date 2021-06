Homem é preso por estuprar a filha de 12 anos; mãe denunciou crime

Ed Estado de Minas

(crédito: Pixabay/ Reprodução)

Um homem de 37 anos, que estava foragido, foi preso, nesta quarta-feira (2/6), no Bairro Olaria, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, suspeito de ter estuprado a própria filha quando ela tinha 12 anos.



O crime ocorreu após a vítima ir morar com o pai em Trancoso, no litoral da Bahia. Atualmente, a jovem está com 18 anos.

A prisão foi efetuada a partir de uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Civil da Bahia (PCBA).

De acordo com as investigações, o crime foi descoberto porque uma amiga da vítima desconfiou da relação de posse e ciúme do investigado com a filha. O homem chegou a clonar o aplicativo de mensagem da jovem.

Em março deste ano, ele teria enviado para a filha um vídeo e disse que queria repetir com os mesmos atos sexuais que ele mantinha com a esposa. A amiga da vítima, então, alertou a mãe da menina, que denunciou o crime.

Após ser ouvida pela Polícia Civil da Bahia, a vítima confirmou os fatos e informou que era ameaçada pelo pai para não contar sobre os abusos. Durante declarações, a jovem também contou aos policiais sobre o abuso sexual, cometido pelo pai, quando ela tinha 12 anos.



De acordo com a corporação, o suspeito não resistiu à prisão e alegou ter fugido para Minas após ser vítima de retaliação por parte de traficantes locais, que o teriam agredido.

O preso foi conduzido para a Delegacia de Plantão 3, onde foram formalizados os procedimentos legais. Ele será levado para a Bahia.