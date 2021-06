Dois homens são executados a tiros na Baixada Fluminense

CB Correio Braziliense

Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois homens, ainda não identificados, sendo mortos com dois tiros cada, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

O crime ocorreu, nesta quarta-feira (2/6), em uma rua que dá acesso ao Morro do Cotó, na cidade da Baixada Fluminense. A região é dividida entre o tráfico de drogas e a milícia.

No vídeo, gravado por uma moradora, um homem com boné preto desce de um veículo prata e pede para os jovens deitarem no chão. Ao revistar os dois, o carro volta a se aproximar.

Quando outro rapaz de blusa azul sai do banco de motorista, o homem armado dispara quatro vezes com a arma de fogo e os dois fogem no veículo.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) procura os envolvidos no duplo homicídio e continua a investigar o caso. O Correio Braziliense entrou em contato para mais informações, mas ainda não obteve respostas. O vídeo contém imagens fortes e não será publicado.