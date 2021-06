Prédio de 4 andares desaba em comunidade no Rio de Janeiro

CB Correio Braziliense

Um prédio de 4 andares desabou na comunidade Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (3/6). Moradores das proximidades relataram uma explosão. Mas o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro afirma que o incêndio foi de pequeno porte e já foi controlado. Em baixo do prédio funcionaria uma lan house, que estaria aberta no momento do acidente.

Pelo menos 3 pessoas -- um casal e uma criança estão sob os escombros. O Corpo de Bombeiros está em contato com a mulher, que está ferida mas consciente, para tentar localizar as outras duas vítimas. Outras 3 pessoas foram resgatadas feridas foram levadas para o hospital Lourenço Jorge. Não há informações sobre mortes.

Os prédios vizinhos ao que desabou foram atingidos. A Defesa Civil do Rio de Janeiro irá avaliar se a estrutura deles foi comprometida.

Aguarde mais informações