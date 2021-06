São Paulo faz Dia D para segunda dose de vacina contra covid-19

AB Agência Brasil

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O estado de São Paulo realiza no próximo sábado (5) o Dia D para a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19. A ação é focada em complementar a imunização das pessoas que já extrapolaram o prazo para ter recebido a segunda fração dos imunizantes: de 28 dias para a Coronavac e de 12 semanas para a vacina da Fiocruz/Astrazeneca.

De acordo com o governo de São Paulo, mais de 442 mil pessoas no estado já passaram do prazo de receber a segunda dose da vacina e não voltaram aos postos para tomar o imunizante. A imunização completa contra doença só ocorre depois que a pessoa recebe a segunda dose da vacina.

Das 442 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso no estado, 172 mil foram vacinados na primeira etapa com o imunizante da Fiocruz/Astrazeneca e 270 mil, com a Coronavac. "Iremos fazer uma grande ação de apoio aos municípios para que possam, além de aplicar a segunda dose, realizar a digitação e atualização das vacinas [porque] porventura os pacientes podem ter sido imunizados e não registrados na plataforma Vacivida", disse a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

Segundo o governo paulista, mais de cinco mil pontos de vacinação estarão abertos no estado das 7h às 18h neste sábado. A orientação é que as pessoas confiram o horário de funcionamento das unidades de saúde nos canais oficiais das cidades.