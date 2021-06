Missionário R.R Soares é internado com covid; ele já vendeu "água consagrada para curar a doença"

VO Victória Olímpio

(crédito: Missionário R.R. Soares/Instagram/Reprodução)

O empresário e missionário R.R Soares foi internado com covid-19 no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. A informação sobre a saúde do líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, de 73 anos, foi informada pelo jornal O Globo.

No ano passado, durante o programa de TV, ele havia anunciado a descoberta de uma água consagrada capaz de curar a doença. Soares vendeu o líquido garantindo propriedades milagrosas e pediu doações dos fies durante o programa SOS da Fé.



De acordo com o Uol, na época, o missionário criou um placar para mostrar os curados por sua oração. Em vídeos falando sobre o produto são reproduzidos relatos de supostos curados para mostrar pessoas de diferentes locais do Brasil que adquiriram a água.