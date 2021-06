GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Twitter )

Nesta quinta-feira (3/6), um casal foi flagrado em pleno ato sexual em uma praia de Itajaí, em Santa Catarina. Eles foram vistos e advertidos por guarda-vidas que monitoravam o local, conhecido como Canto dos Amores.

De acordo com a reportagem do G1, o espaço fica cerca de 20 metros de distância do posto dos guarda-vidas, que acabaram abordando o homem e a mulher e repreendendo o ato. Uma moradora de um prédio próximo à praia fez um vídeo do momento.

“Quando os guarda-vidas desceram do posto, eles pararam. […] O casal recebeu orientação de que não era o local apropriado”, disse o Corpo de Bombeiros ao site.

Depois que o casal foi abordado, recolheu seus pertences e deixou a praia. Os guarda-vidas e os outros banhistas presentes não chegaram a acionar outras forças de segurança, como a Guarda Municipal e a Polícia Militar.

Sexo em público se enquadra em crime de ato obsceno. De acordo com o Código Penal, a pena pode variar de três meses a um ano de prisão ou multa.