Servidor é preso suspeito de estupro e exploração sexual de adolescentes

Um funcionário público municipal, de 50 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa quarta-feira (2/5) em Verdelândia, na Região Norte de Minas, suspeito de estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição de adolescentes.

De acordo com investigações, conduzidas pela equipe especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente, o ex-motorista do conselho tutelar da cidade saía com algumas menores de idade para bares, onde consumiam bebidas alcoólicas.

Em seguida, ele levava as adolescentes para motéis em Jaíba e Janaúba, municípios localizados a cerca de 35 quilômetros de Verdelândia. “As jovens recebiam pequenas quantidades em dinheiro ou presentes para terem relação sexual com o suspeito e outros homens”, afirmou Gessiane Soares Cangussu, delegada que acompanhou o caso.

Após reunir provas contra o suspeito em inquérito policial, a delegada pediu ao Poder Judiciário a decretação da prisão preventiva. Ele foi ouvido na delegacia e encaminhado ao sistema prisional.

Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para averiguar a participação de outros envolvidos nos crimes. O inquérito policial deve ser encaminhado à Justiça nos próximos dias.