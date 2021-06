Meteoro de apenas 25 cm ilumina o céu no Rio Grande do Sul; veja vídeo!

JM Jonatas Martins*

(crédito: BRAMON/YouTube/Reprodução)

Um meteoro brilhou no céu de regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O fenômeno foi registrado por câmeras de observatórios da Rede Brasileira de Observação de Meteoro e do Clima (BRAMON) na noite desta quinta-feira (3/6). A rocha espacial tinha aproximadamente 25 centímetros e pesava 33 kg.

Confira o vídeo:



O objeto desapareceu a 4 km da cidade gaúcha de Tramandaí. Análises iniciais da BRAMON apontam que grande parte do objeto foi vaporizado na queda e “é possível que algo em torno de 10% dessa massa tenha resistido e chegado em solo”.

Durante seu momento mais luminoso, a rocha produziu um brilho equivalente ao de uma lua cheia. A claridade pode ser notada no vídeo feito pelo Observatório Heller & Jung. De acordo com a BRAMON, o meteoro começou a brilhar a 75,9 km de altitude e atingiu uma velocidade de 58,9 mil km/h.

Vários moradores comentaram o assunto nas redes sociais. Os relatos mencionam a claridade e a velocidade do meteoro caindo. Além disso, as postagens também contam sobre a beleza e o medo que o fenômeno causou.