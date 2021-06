SC: Rapaz de 22 anos sofre estupro coletivo e é internado em estado grave

Um jovem de 22 anos está internado em estado grave, após sofrer estupro coletivo e ter o corpo riscado com palavras homofóbicas. O crime aconteceu em Florianópolis (SC), na última segunda-feira (31/5), mas só ganhou repercussão, neste sábado, ao ser divulgado nas redes sociais de defensores da causa LGBTQIA+.

Segundo a publicação, três homens são suspeitos de inserir objetos cortantes no ânus da vítima, que também foi obrigada a escrever em seu próprio corpo palavras como “veado”. Em seguida, abandonaram o rapaz, que não teve o nome revelado, na região central da cidade.

O caso gerou grande comoção na web.

gente, eu tô completamente revoltada e enojada com esse caso de homofobia em Florianópolis.



um estupro coletivo a um jovem de 22 anos, inseriram OBJETOS no anus do rapaz, TATUARAM o corpo dele com frases homofóbicas e ainda jogaram na rua e o agrediram. GENTE PELO AMOR DE DEUS!