Fábio Hazin, professor e pesquisador de tubarões, tem morte cerebral

CB Correio Braziliense

(crédito: Fábio Hazin/Instagram)

O professor no Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Fábio Hissa Vieira Hazin teve a morte cerebral confirmada na manhã desta segunda-feira (7/6), segundo informou, em nota oficial, a instituição de ensino.

A UFRPE decretou luto oficial de três dias. A vice-governadora de Pernambuco e presidenta nacional do PCdoB, Luciana Santos, comunicou o falecimento de Hazin em suas redes sociais. No texto, ela aponta a morte do professor como vítima da covid-19.



Um dia triste para a ciência. O doutor Fábio Hazin faleceu nesta segunda (7), vítima da Covid-19. Engenheiro de Pesca e professor titular da UFRPE, Hazin era um dos maiores cientistas do mundo na área de pesca. Ex. Sec.Nacional da Pesca, do Ministério da Pesca e Aquicultura, + pic.twitter.com/WZtURDZhAo — Luciana Santos (@lucianasantos) June 7, 2021

Trajetória acadêmica



Graduado em Engenharia de Pesca pela UFRPE, o professor é mestre e doutor em Marine Science and Technology/ Fisheries Oceanography na Tokyo University of Marine Science and Technology e pós-doutor em Avaliação de Estoques de Recursos Pesqueiros Pelágicos Migratórios no Southeast Fisheries Sience Center/NMFS/NOAA, Miami- EUA.

Obteve especialização em direito internacional do mar pela Rhodes Academy (Center for Oceans Law and Policy/ University of Virginia School of Law; the Aegean Institute of the Law of the Sea and Maritime Law; the Law of the Sea Institute of Iceland; the Max Planck Institute; and the Netherlands Institute for the Law of the Sea.

Entre 2004 e 2012, exerceu a função de presidente do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões- CEMIT e de diretor do Departamento de Pesca e Aquicultura da UFRPE.