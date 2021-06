João Doria é alvo de críticas após ser flagrado tomando sol sem máscara

VO Victória Olímpio

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), se tornou alvo de críticas após ser flagrado tomando sol sem máscara em hotel do Rio de Janeiro. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, ele aparece deitado na beira da piscina. Doria foi criticado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, como os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Carla Zambelli (PSL-SP) e o estadual Gil Diniz (sem partido).

O estado de São Paulo registrou neste domingo (6/6) 3.365.160 casos de covid-19 durante toda a pandemia e 11.404 óbitos. Nas últimas 24 horas, foram 9.959 novos casos e 212 novos óbitos. Durante coletivas de imprensa, o governador reforça sempre que a população fique em casa e que faça viagens ou se exponha apenas em casos de extrema necessidade.

Na semana passada, Doria recebeu a segunda dose do imunizante. Nas redes sociais, ele comemorou o momento: "Segunda dose da vacina do Butantan no braço". No Twitter, Eduardo Bolsonaro ironizou o governador: "Guerreiro do povo brasileiro".

O deputado estadual Gil Diniz também questionou Doria nas redes: "Governador João Doria, perguntar não ofende: confirma as imagens e local? Veja bem, milhões de paulistas seguem trancados com o tal 'fique em casa', muitos já foram censurados por ir às ruas ou até mesmo tomar sol numa das centenas de praias do litoral paulista.

Governador @jdoriajr , perguntar não ofende: confirma as imagens e local? Veja bem, milhões de paulistas seguem trancado com o tal “fique em casa”, muitos já foram censurados por ir às ruas ou até mesmo tomar sol numa das centenas de praias do litoral paulista. pic.twitter.com/c77qsHgThb — Gil Diniz (@carteiroreaca) June 7, 2021

Pois é.



Enquanto você está desempregado “para evitar aglomeração”, segundo Agripino @jdoriajr, ele sem máscara, aglomera em um hotel de luxo.



É a máscara do marketeiro que destruiu SP caindo. Nunca foi pela saúde.



Será que o desgovernador será chamado a se explicar na CPI? pic.twitter.com/wXSqQFlvfY — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) June 7, 2021