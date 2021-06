Brasileiro foragido é preso ao ser deportado dos Estados Unidos

VL Vinícius Lemos - Especial para o Estado de Minas

(crédito: Divulgação/PF)

Foragido de São Gotardo, um homem de 49 anos foi preso pela Polícia Federal (PF) ao desembarcar no Brasil, deportado dos Estados Unidos. Ele estava no grupo de 83 imigrantes que chegou ao Brasil durante o fim de semana, todos com problemas com a imigração. O homem era procurado por um homicídio que aconteceu na cidade do Alto Paranaíba há mais de 15 anos.

Segundo a PF, o foragido acabou preso por agentes da imigração americana, depois que foi detectado um mandado de busca internacional da Interpol contra ele em abril do ano passado. O pedido havia sido feito pela Vara Criminal da Comarca de São Gotardo.

O nome do homem não foi divulgado, mas de acordo com informações da polícia, ele estaria envolvido com a morte de um adolescente de 17 anos, ocorrido em agosto de 2005. Não foram informados outros detalhes do caso, apenas que se for condenado, o deportado pode pegar até 30 anos de prisão.

O suspeito passou por exame de corpo de delito e poderá ser recambiado para São Gotardo, mas antes será enviado para Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) da Gameleira, em Belo Horizonte. Os 83 deportados fazem parte do segundo grupo enviado de volta ao Brasil em 2021, vindos dos Estados Unidos.