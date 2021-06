Ladrões furam parede para invadir supermercado e arrombam cofres

CS Cristiane Silva - Estado de Minas

(crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

A polícia está à procura dos três criminosos que arrombaram um supermercado no Bairro Nova Esperança, Região Noroeste de Belo Horizonte, no fim da noite desse domingo (6/6). Eles quebraram uma parece para invadir o estabelecimento, abriram cofres, e fugiram levando aproximadamente R$ 30 mil em dinheiro, além de bebidas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o segurança da unidade, que fica na Avenida Américo Vespúcio, contou que recebeu uma ligação da empresa de segurança do local por volta das 22h40 informando que o alarme havia sido acionado.

Chegando ao local, ele olhou pelo vidro da entrada e viu dois homens dentro da loja. Ao notar que era observada, a dupla saiu correndo. A Polícia Militar foi chamada.

Vídeo obtido pela TV Alterosa mostra invasão dos criminosos

Eles descobriram que câmeras de segurança registraram parte da ação. Uma delas registrou o momento em que três criminosos entram por uma porta azul que fica na Rua Martins Alves, atrás do supermercado. Segundo a polícia, foi por ali que eles tiveram acesso à parece do estacionamento, que foi quebrada com o uso de ferramentas.

Os homens entraram pelo buraco na parede, alcançaram a tesouraria e abriram três cofres usando um martelete. Além de levar o dinheiro e produtos, eles danificaram aparelhos eletrônicos, como TVs e computadores.

Supermercado abriu normalmente nesta segunda-feira (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

Até o início da manhã desta segunda-feira (7/6) nenhum suspeito havia sido localizado. A ocorrência foi registrada em uma delegacia da Polícia Civil da região.