Homem é encontrado dentro de porta-malas em acidente

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar)

Um homem de 25 anos foi encontrado dentro do porta-malas de um Logan após colisão do veículo com traseira de caminhão, no km 45 da ERS-122, entre Farroupilha e São Vendelino, no Rio Grande do Sul, pouco antes das 8h desta terça-feira (8/6).

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) atendeu ao acidente e resgatou o homem, que era transportado à força. Segundo o delegado de Farroupilha Ederson Bilhan, o homem estava indo para o trabalho de carona com um colega e foi abordado pelo motorista do Logan, que simulava estar armado e obrigou que ele entrasse no porta-malas.

De acordo com a polícia, o motivo do sequestro seria uma desavença familiar pela possível suspeita de violência sexual contra vulnerável: "Supostamente, eles teriam vindo para Farroupilha para fazer justiça com as próprias mãos decorrente de um suposto estupro de vulnerável”, disse o delegado. O caso ainda está sendo investigado.

O veículo era dirigido por um homem de 38 anos. Além dele, havia uma mulher de 42 anos e uma menina de seis anos como passageiras. O carro descia a Serra quando bateu na traseira de um caminhão. De acordo com o 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, não houve feridos.

O casal foi preso em flagrante e o rapaz foi levado para a delegacia de Farroupilha para prestar depoimento. A criança foi levada para fazer exames preventivos e os motoristas não precisaram de atendimento médico. Segundo o delegado, o homem era transportado para Novo Hamburgo, onde vive o casal, mas não se sabe o que seria feito com ele.