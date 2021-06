ABL finaliza 6ª edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa

AB Agência Brasil

A sexta edição online do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa tem lançamento previsto para 20 de julho, dia do aniversário da Academia Brasileira de Letras (ABL). A informação foi dada hoje (10) à Agência Brasil, data em que se comemora o Dia da Língua Portuguesa, pelo professor Evanildo Bechara, diretor de Lexicografia e Lexicologia da ABL.

A nova versão é uma atualização da quinta edição, disponível para consulta no site da academia. "Estamos ultimando as palavras novas, que são mais de mil", disse o professor, que ocupa a cadeira nº 33 da ABL. O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa tem 370 mil palavras.

Palavras escritas

A ABL, como outras academias, tem um vocabulário, que é a relação das palavras escritas. Outras academias também têm seu dicionário que, além de registrar a forma de escrever as palavras, ainda traz ainda outros significados delas. "O que compete à academia é como a palavra deve ser escrita", informou Bechara.

Dentre as mais de mil palavras inseridas na nova edição do vocabulário ortográfico, estão termos técnicos, de gíria e palavras das mais diversas disciplinas do saber. Segundo o professor, há palavras advindas da pandemia do novo coronavírus e de toda atividade humana nas áreas de medicina, engenharia, filosofia, literatura, por exemplo.

"Essas palavras não estavam registradas e passam a ser registradas agora. A sexta edição é a relação completa, na medida do possível, de todas as palavras usadas em uma determinada época da nossa vida cultural".

O professor adiantou que já está trabalhando no Dicionário de Machado de Assis. "É uma relação completa de todas as palavras e expressões usadas por Machado de Assis na sua longa trajetória de escritor, de comentarista". Ele ressaltou, por outro lado, que o trabalho é só ortográfico, por enquanto. "A nossa preocupação é com a maneira de escrever corretamente a palavra".