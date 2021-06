Governo federal reduz novamente projeção de vacinas contra covid-19 para junho

ME Maria Eduarda Cardim

Em uma nova atualização do cronograma de entregas de vacinas contra a covid-19, o Ministério da Saúde reduziu mais uma vez o número previsto de doses que o país receberá no mês de junho. No novo documento, divulgado nesta quarta-feira (9/6), a pasta prevê o recebimento de 37,9 milhões de vacinas ainda mês, 1,9 milhões de doses a menos do que estava previsto na projeção divulgada na última semana.

Desde a volta da atualização da projeção de entregas de vacinas ao país, em 24 de abril, o país reduziu em mais de 16 milhões de doses a previsão de vacinas que receberá ainda em junho (veja abaixo as projeções semanais).

Nesta última atualização, quem reduziu a previsão de entregas foi o mecanismo internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS), Covax Facility. Na atualização da última semana a previsão era de que o Covax entregaria 4.048.800 doses da vacina da AstraZeneca ao Brasil em junho, mas agora a projeção caiu para apenas 2.073.600 unidades do imunizante.



Anteriormente, já foram reduzidas doses que seriam entregues pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo Instituto Butantan, que produzem, respectivamente, a vacina da AstraZeneca e a CoronaVac no Brasil.



Ambos os fabricantes de vacinas tiveram que reduzir as entregas dos imunizantes por causa do atraso no recebimento de insumos do exterior, necessários para produção dessas vacinas em território nacional.

Veja as mudanças na projeção de entregas de vacinas em junho:



Projeção feita em 24 de abril = 54.257.858 doses para junho

Projeção feita em 28 de abril = 52.232.258 doses para junho

Projeção feita em 05 de maio = 53.074.658 doses para junho

Projeção feita em 12 de maio = 52.232.258 doses para junho

Projeção feita em 19 de maio = 52.234.118 doses para junho

Projeção feita em 26 de maio = 43.825.318 doses para junho

Projeção feita em 2 de junho = 39.893.060 doses para junho

Projeção feita em 9 de junho = 37.917.860 doses para junho