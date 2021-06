Secretaria de Saúde de Mossoró investiga festa dentro da ala de covid

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter/Reprodução)

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, no Rio Grande do Norte, investiga uma festa de aniversário de um paciente de covid-19 dentro da ala que trata a doença em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O momento foi filmado e divulgado nas redes sociais no último final de semana.

As imagens mostram uma sala da unidade de saúde com pacientes e profissionais da saúde cantando “feliz aniversário” para um homem que respira com ajuda de uma máscara de oxigênio.

Além disso, também é levado um bolo para o paciente e alguém chega a retirar a máscara para que o homem conseguisse assoprar as velas. Ainda é possível ouvir uma mulher dizer que vai repartir o bolo, mas não para quem for diabético.

Nas redes sociais, a repercussão do caso foi negativa. Muitos internautas identificaram o risco de contaminação por conta do vírus e os perigos das chamas das velas em um ambiente hospitalar.

Segundo a Prefeitura de Mossoró, a cidade teve 521 mortes por covid-19 e mais de 20 mil casos confirmados até a última terça-feira (8/6). A taxa de ocupação de UTIs gerais é de 100%, tanto na rede pública como na privada. A cidade já aplicou mais de 122 mil doses da vacina contra o coronavírus.