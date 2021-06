Maior feira de games do mundo, E3 volta em versão virtual

AB Agência Brasil

A maior feira de games do mundo está de volta! Ou quase: um ano após o evento ser cancelado por conta da pandemia de covid-19, a E3 retorna neste sábado (12) em uma versão virtual, com o apoio de diversas publicadoras e desenvolvedoras de games. Várias conferências virtuais são esperadas para os próximos dias, a maior parte delas podendo ser acessada em canais oficiais da E3, ou das próprias empresas. Claro, tudo em inglês, mas já se tornou comum diversos portais especializados ou canais de YouTube realizarem transmissões oficiais com tradução e comentários ao vivo.

A lista de conferências é extensa, mas separei abaixo principais delas:

12 de junho (sábado)

16h - Ubisoft - A publicadora francesa com estúdios espalhados em todo o mundo prometeu dar detalhes sobre o novo Rainbow Six, Far Cry 6 e Riders Republic. A expectativa é que, além do anúncio do costumeiro novo Just Dance, tenhamos novidades também na franquia Assassin´s Creed.

13 de junho (domingo)

14h - Xbox & Bethesda - Este promete ser um ano forte para a Microsoft na E3. Com vários exclusivos na manga (que sempre fizeram falta à marca em outras gerações), a Microsoft deve dar mais detalhes sobre o muito aguardado Halo Infinite, além de Hellblade 2, Everwild, Fable e Perfect Dark. Espere ainda novidades no Xbox Game Pass e sobre a Bethesda (de Fallout, Doom e Wolfestein), publicadora gigante comprada pela Microsoft em 2019 e que inclusive é citada no nome da conferência.

16h15 - Square Enix - A publicadora japonesa revelou que dará mais detalhes sobre os já anunciados Life is Strange: True Colors e a expansão de Marvel´s Avengers baseada no super-herói Pantera Negra. Outras franquias que podem acabar surgindo na apresentação é Tomb Raider, Final Fantasy, Dragon Quest e Outriders.

Horário indeterminado - PC Gaming Show - A conferência costuma reunir desenvolvedores e publicadores menores que desenvolvem jogos para computador, mas também pode ser palco para maiores detalhes sobre games revelados em algumas outras das principais conferências.

14 de junho (segunda-feira)

6h30 - Capcom - A desenvolvedora de Resident Evil e Street Fighter deve mostrar novidades nos games dessas duas grandes sagas e outras famosas como Monster Hunter e Ace Attorney. Existe ainda uma expectativa por um novo Dragon´s Dogma: o primeiro game, lançado em 2012, foi lançado durante a transição da sétima para oitava geração de consoles, se tornando sucesso de crítica e vendas. Recentemente, a franquia foi retomada em uma série animada para a Netflix, além de um relançamento do game original para o Switch.

Horário indeterminado - Take-Two - A existência da conferência em si já é uma surpresa, já que a publicadora nunca deu as caras de forma oficial na E3 anteriormente, ou sequer costuma fazer grandes apresentações em outros eventos, seja de forma online ou presencial. A Take-Two é mais famosa por ser dona da Rockstar Games, responsável pelos games Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, mas também detém em seu guarda-chuva outras franquias famosas como Borderlands, Bioshock, MAFIA, Civilization, entre outros.

15 de junho (terça-feira)

13h - Nintendo - Uma das mais aguardadas apresentações da E3, tudo por conta de boatos e vazamentos que apontam o lançamento de uma versão aprimorada do Switch, com mais poder de processamento e suporte à resolução 4K. Por enquanto, a promessa da Nintendo é de uma apresentação de 40 minutos exclusivamente sobre jogos para o Switch, além de uma transmissão ao vivo durante 3 horas onde darão mais detalhes sobre os jogos revelados. Na lista de jogos aguardados, estão Pokémon Legends Arceus, Bayonetta 3, Metroid Prime 4 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Horário indeterminado - Bandai Namco - Um dos jogos que devemos ver com mais detalhes é Scarlet Nexus, que também é grande candidato a aparecer na conferência da Microsoft. Fica a dúvida se finalmente veremos mais de Elden Ring, jogo da FromSoftware (da série Souls) e que traz um enredo escrito por George R. R. Martin, dos livros As Crônicas de Gelo e Fogo (que por sua vez inspirou a série de TV Game of Thrones). A Bandai Namco também é responsável pelo games oficiais de diversos animes como Naruto e Dragon Ball e pode apresentar novidades nessa área. E será que vem novo Tekken por aí?