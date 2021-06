Tuitaço contra trabalho infantil reúne famosos e alcança trending topics

CB Correio Braziliense

(crédito: Rod Waddington)

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) promove, nesta sexta-feira (11/6), um tuitaço contra o trabalho infantil. Junto a instituições públicas e privadas, artistas e influenciadores, o movimento colocou a hashtag #NãoaoTrabalhoInfantil no quinto lugar dos 22 assuntos mais comentados no Brasil, no Twitter.

A mobilização faz parte da campanha Precisamos agir agora para acabar com o trabalho infantil, organizada pela Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho (MPT), Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FENPeti) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam um cenário devastador: cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes entre cinco e 17 anos trabalhavam no país em 2019. De acordo com a Justiça do Trabalho e a Organizações das Nações Unidas (ONU), a pandemia da covid-19 agravou os casos e cerca de milhões de crianças foram forçadas a trabalhar.

Confira alguns tuítes da mobilização desta sexta-feira (11/6):

Acho engraçado que as pessoas acham muito fofo ver criança trabalhando, pq acha bom ela já correr atrás desde cedo, mas isso afasta a criança da escola e do direito de brincar. #NãoaoTrabalhoInfantil — Rene Silva (@eurenesilva) June 11, 2021

É triste ver trabalhadores sistematicamente explorados justificando a sua própria exploração e a de seus filhos ao repetir bovinamente uma mentira que é contada para convencer os mais pobres: que é o trabalho e não a educação que liberta a criança #NaoaoTrabalhoInfantil pic.twitter.com/BBMqcTf8T9 — Leonardo Sakamoto (@blogdosakamoto) June 11, 2021

No Ano Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil, e em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, endosso um grito urgente: #NãoAoTrabalhoInfantil — Carlinhos Brown (@carlinhosbrown) June 11, 2021

A infância é tempo de aprender e brincar. Não seja conivente, hoje e sempre diga #NãoaoTrabalhoInfantil! ???????? pic.twitter.com/o70IGG2Y93 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) June 11, 2021

O trabalho infantil mata a infância e forma cidadãos que se deixam governar por "quem acha bonito o seu suor". #NaoaoTrabalhoInfantil https://t.co/7nhRdfiosO — MaryF. (@resilienciahj) June 11, 2021

A torcida da campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21, Juliette Freire, também fez parte do movimento e ajudou a hashtag a entrar nos trends topics das redes sociais. O esforço dos Cactos, como os membros da torcida são conhecidos, foi reconhecido pelo TST:

Gostaríamos de fazer um agradecimento especial à galera dos cactos que apoiou com muito entusiasmo o tuitaço #NaoaoTrabalhoInfantil, em defesa do direito à infância das meninas e meninos do Brasil. O nosso muito obrigado a vocês! pic.twitter.com/2f4ZPrVqoN — TST Oficial (@TST_Oficial) June 11, 2021