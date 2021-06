Rio: Defesa Civil libera volta de moradores aos prédios que estalaram

AB Agência Brasil

(crédito: ARQUIVO PESSOAL/ MÁRIO MOSCATELLI)

A Defesa Civil do Rio de Janeiro liberou o retorno dos moradores a dois prédios onde foram ouvidos estalos durante a madrugada, obrigando as famílias a deixarem suas casas às pressas. As construções ficam na Muzema, na Estrada de Jacarepaguá, zona oeste da cidade, mesma região onde dois prédios desabaram em abril de 2019, deixando 23 mortos e oito feridos.

"Em análise da Defesa Civil não foi constatado nenhum risco de ruptura ou desabamento dos prédios da Estrada de Jacarepaguá. Por esse motivo, o órgão desinterditou as edificações e liberou o retorno dos moradores", informou o órgão, que havia esvaziado na madrugada oito prédios no local para avaliação de risco.

No último dia 3, um prédio em Rio das Pedras, também na zona oeste, desabou matando duas pessoas e deixando outras quatro feridos. Outro prédio na mesma região estalou no dia 10 e precisou ter dois pavimentos demolidos, por apresentarem sobrecarga nos andares inferiores e risco de desabamento.

Segundo o prefeito, Eduardo Paes, construções irregulares, muitas delas feitas pela milícia, são um problema antigo na cidade e o poder público tem aprimorado os instrumentos de fiscalização para evitar novas tragédias.