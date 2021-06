Vacina da Janssen atrasa e não chegará ao Brasil nesta terça-feira

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Kamil Krzaczynski/AFP)

O lote de 3 milhões de vacinas da Janssen não chegará ao Brasil nesta terça-feira (15/4), como estava previsto pelo Ministério da Saúde. A informação foi dada pelo ministro Marcelo Queiroga aos jornalistas, na porta do ministério. Ele informou que espera a chegada das vacinas para esta quarta-feira (16).

A pasta, por meio de nota, confirmou o atraso na entrega do imunizante. "A pasta aguarda confirmação da data por parte do laboratório, mas a expectativa é de que as doses cheguem ainda esta semana ao país em três remessas", disse o ministério.

Também por meio de nota, a farmacêutica não informou o que motivou o atraso na entrega e também não deu uma nova previsão para a chegada das doses. “Seguimos dialogando com o Ministério da Saúde e outras autoridades locais com o objetivo de disponibilizar a vacina no país o quanto antes. Compartilharemos novas informações assim que houver atualizações”, disse a Janssen.

O atraso preocupa, já que o lote com 3 milhões de vacinas da Janssen vence em 27 de junho e precisa ser aplicado até esta data. Recebidas no Brasil, as doses ainda precisarão passar 48 horas no Centro de Logística para serem distribuídas aos estados.

Prazo curto

O Ministério da Saúde já informou que esta primeira remessa será enviada somente para as capitais dos estados em razão da necessidade de aplicar as doses antes do fim do prazo de validade, que tem possibilidade de ser estendido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Janssen busca ampliar o prazo de validade de três para quatro meses e meio, o que facilitaria a distribuição e aplicação do imunizante no país. A FDA (US Food and Drug Administration, agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos), aumentou a data de vencimento de 12 para 18 semanas. Agora, cabe à diretoria colegiada da Anvisa decidir sobre o assunto, em reunião que deve ocorrer ainda esta semana.

Compra em março

O governo federal comprou, no total, 38 milhões de doses da vacina da Janssen, que é a única disponível no mercado prevendo apenas uma dose para imunização completa.

A compra do imunizante foi feita em março, mas, segundo a previsão inicial do contrato firmado com a empresa, as primeiras unidades do imunizante só chegariam em julho ao país. No entanto, o governo conseguiu antecipar a chegada de 3 milhões de doses.