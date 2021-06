Queiroga vacina ministro das Relações Exteriores e presidente do BC

GB Gabriela Bernardes*

(crédito: Reprodução/ Ministério da Saúde)

O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, receberam, nesta segunda-feira (14/6), a primeira dose da vacinas contra a covid-19. O imunizante foi aplicado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.



“Estamos aqui, de maneira simbólica, para mostrar que o Sistema Único de Saúde (SUS) é um patrimônio de todos os brasileiros”, afirmou Queiroga. O ministro, que é médico cardiologista, também aplicou o imunizante em outras pessoas que aguardavam sua vacinação na Unidade Básica de Saúde (UBS) 1, no Guará (DF).

A campanha de imunização, em Brasília, está atendendo o público geral, sem comorbidades, a partir dos 50 anos, com agendamento. O ministro Carlos França tem 57 anos e o presidente do BC, 51.

O momento foi registrado nas redes sociais de Marcelo Queiroga.“No Posto de Vacinação do Hospital do Guará-DF, acompanhei o andamento do PNO e, aproveitei a oportunidade para vacinar quem estava na fila. Entre eles, o ministro do @ItamaratyGovBr, Carlos França e o pres. do BC, Roberto Campos Neto”, escreveu no Twitter.

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, também participou da ação.



*Estagiária sob supervisão de Odail Figueiredo