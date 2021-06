Quina: seis bilhetes do DF acertam quatro números e ganham R$ 5,3 mil

RF Roberto Fonseca

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Seis moradores do Distrito Federal fizeram uma aposta simples de R$ 2 e se deram bem. Eles acertaram quatro dos cinco números sorteados na noite desta segunda-feira (15/6) no concurso 5589 da Quina. Com isso, fecharam a quadra e vão receber R$ 5.397,25.

Os números sorteados no concurso 5589 foram: 10-19-28-29-73. Ninguém acertou as cinco dezenas. Outros 168 bilhetes em todo o Brasil fizeram a quadra. O terno teve 11.847 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 119,20. Já o duque vai render R$ 2,95 para 262.954 pessoas.

O próximo concurso da Quina é o 5590. É um dos especiais da Caixa: a Quina de São João será sorteada no sábado (26/6), às 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$ 152.500.062,82 e deve chegar a R$ 190 milhões. As apostas podem ser feitas nas lotéricas até as 19h do dia 26 ou no site de loterias da Caixa.

Confira onde foram feitos os bilhetes acertadores da quadra no DF: