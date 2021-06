Bailarina de 17 anos está desaparecida desde sábado em São Luís

OI O Imparcial

(crédito: Reprodução/Polícia Civil do Maranhão )

Durante a manhã de sábado (12/6), a jovem Erika Fernanda, de 17 anos, desapareceu. A adolescente que também é bailarina da Companhia Pulsar de Ballet, foi vista pela ultima vez no Monte Castelo em São Luís, próximo de sua residência.

De acordo com pessoas próximas, a menina teria deixado uma carta para a mãe e a avó, e logo depois deletou suas redes sociais, aproveitando o momento que não tinha mais ninguém em casa para pegar algumas roupas e sair.

A família de Erika fez boletim de ocorrência do desaparecimento e pede que ,caso alguém tenha alguma informação, entre em contato.

Familiares de pessoas desaparecidas já podem doar material genético

Começou nesta segunda-feira (14/6) a Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas em todos os estados e no Distrito Federal. A campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública vai até sexta-feira (18/6) e ocorre de forma integrada com as secretarias estaduais de Segurança Pública e a Polícia Federal. O objetivo é possibilitar a identificação de pessoas desaparecidas por meio de exames e bancos de perfis genéticos.

Os familiares de pessoas desaparecidas devem procurar o local indicado por cada uma das 27 unidades da Federação para fornecer seus dados e material genético. A coleta voluntária deve ser feita, preferencialmente, por parentes de primeiro grau da pessoa desaparecida, seguindo a ordem de preferência: pai e mãe; filhos; irmãos.



O DNA do próprio desaparecido também poderá ser extraído de itens de uso pessoal, tais como: escova de dentes, escova de cabelo, aparelho de barbear, aliança, óculos, aparelho ortodôntico, dente de leite, amostra de cordão umbilical. Esses materiais também poderão ser entregues nos pontos de coleta da campanha. É necessário, no ato da coleta, assinar um termo de consentimento.

Todo o material recolhido será utilizado com a finalidade exclusiva de identificação de pessoas desaparecidas por intermédio da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG). A Rede é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O exame

O exame de DNA é uma ferramenta conhecida para a identificação de pessoas. Ainda que seja mais lembrada por sua utilização em testes de paternidade ou na solução de crimes, este recurso vem sendo usado com sucesso na localização de pessoas desaparecidas (ou não identificadas), tanto no Brasil como no exterior.

É um instrumento moderno e efetivo, capaz de dar uma resposta para as famílias que vivem o drama de ter um ente desaparecido. O material colhido para este fim não pode ser utilizado para nenhuma outra ação. Sua função exclusiva é a identificação e localização de pessoas desaparecidas ou não identificadas.

O Ministério da Justiça disponibilizou na internet mais informações sobre onde doar o material, tirar dúvidas e dar detalhes sobre o procedimento.