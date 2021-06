Mãe e filha são vítimas de estupro coletivo durante festa no interior do MT

JM Jonatas Martins*

(crédito: Pixabay)

Mãe e filha foram vítimas de estupro coletivo no distrito de Santa Elvira, município de Juscimeira (MT). O crime teria acontecido no último final de semana, quando as mulheres estavam em uma casa com um grupo de pessoas, incluindo o homem que mantinha um relacionamento com a mais jovem pela internet.

Sete suspeitos, entre eles dois menores de idade, foram conduzidos à delegacia da cidade para prestar esclarecimentos sobre o caso. Três são investigados pelos crimes de estupro, importunação sexual, lesão corporal e corrupção de menores. Os demais foram ouvidos como testemunhas e foram liberados em seguida.

As vítimas, de 34 e 19 anos, moram na capital Cuiabá e foram passar o final de semana em uma residência na região. Durante uma das festas, as mulheres teriam sido estupradas por dois homens e um adolescente. A polícia ainda investiga o envolvimento de outro suspeito, que é considerado fugitivo.

O namorado da jovem é suspeito de ter praticado o estupro contra as duas vítimas, e no dia seguinte somente contra a mãe da namorada. Ele foi autuado em flagrante e responderá um inquérito pelos crimes que é acusado. Além disso, o suspeito possui várias passagens pela polícia e saiu há cerca de um mês da Penitenciária da Mata Grande.

O dono da casa não teria participado do ato, mas é investigado por ter assediado e agredido a jovem. Após ser rejeitado, o suspeito teria machucado o pé da vítima com um tijolo. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, importunação sexual e corrupção de menores.

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, o adolescente teve a participação identificada no caso. Ele também foi ouvido e responderá por procedimento de ato infracional análogo a estupro.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Ricardo Franco, a ocorrência foi bem grave e bastante complexa, exigindo um trabalho minucioso nas oitivas para esclarecimento dos fatos.

“Concluímos a investigação com a identificação da autoria dos fatos. As diligências continuam em andamento, uma vez que foi identificada a participação de um terceiro suspeito que ainda não foi localizado pela polícia”, disse o delegado em nota.