Polícia prende homem que roubou bicicleta de casal do Leblon acusado de racismo

CB Correio Braziliense

(crédito: Matheus Ribeiro/Reprodução)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira (16/6), o suspeito de ter furtado a bicicleta de Mariana Spinelli e Tomás Oliveira, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. O casal está sendo acusado de racismo depois que acusaram o instrutor de surfe Matheus Ribeiro de ter cometido o crime.

O homem preso pela 14ª DP é Igor Martins Pinheiro, de 22 anos. Ele foi preso em casa, em Botafogo, onde foram encontradas a bermuda usada no dia e ferramentas para a prática do furto, como alicate.

Mariana Spinelli e Tomás Oliveira prestaram depoimento nesta quarta-feira no inquérito que apura o crime de calúnia. O casal nega que tenha abordado Matheus por ele ser negro e sim porque ele estava em uma bicicleta semelhante a deles.

Matheus Ribeiro é atleta e instrutor de Surf. Ele afirma que quer inspirar crianças da comunidade da Maré (foto: Helen Barreto)

O caso ganhou repercussão depois que Matheus publicou um vídeo nas redes sociais em que contava como foi a abordagem do casal, que o teria apontado como autor do furto da bicicleta elétrica. “Um preto numa bicicleta elétrica? No Leblon? Isso encabula o racista. Eles não conseguem entender como você está ali sem ter roubado dele, não importa o quanto você prove”, indignou-se.

Após a repercussão do caso, Mariana e Tomás foram demitidos de seus respectivos empregos e tentaram se defender negando que a abordagem tivesse sido motivada por razão além da semelhança entre os veículos.