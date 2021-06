Dupla finge sequestro de filha de médico e pede R$ 37 mil de resgate

CS Cristiane Silva/Estado de Minas EC Ethel Corrêa/ Estado de Minas

Dois homens de 23 e 25 anos foram detidos na madrugada desta quinta-feira (17/6) suspeitos de tentar aplicar o golpe do falso sequestro em um médico de 75 anos no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A suposta vítima seria a filha dele, que atua como promotora de Justiça no interior do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o médico, que também é professor universitário emérito, disse que recebeu um telefonema de uma mulher com a voz idêntica à da filha dele. Chorando, ela dizia que a casa dela havia sido invadida por bandidos e ela estava amarrada e sendo ameaçada de morte.

Um homem assumiu a linha e confirmou o que a mulher havia dito e passou a exigir R$ 37 mil. Caso o resgate não fosse pago, eles matariam a promotora. O criminoso disse que enviaria dois homens que estavam em BH ao prédio do médico, no Sion, para receber o dinheiro. Ele deveria jogar as notas pela janela ou entregar pessoalmente na rua. O homem disse que tinha apenas R$ 4 mil em casa e o valor foi aceito.

Enquanto falava com os criminosos, ele conseguiu pedir para a esposa acionar a PM. Ele também tentou localizar a filha, mas as ligações não foram atendidas. Ela acabou sendo localizada por um amigo e relatou, também por telefone, que estava bem, assim como os demais moradores da casa dela no Paraná.

Policiais militares foram até o endereço do médico e localizaram o carro dos suspeitos na porta do edifício. Ao perceberem a presença da viatura, eles demonstraram inquietação e acabaram abordados pelos policiais.

Questionados sobre o motivo de estarem ali, o suspeito de 23 anos disse que eles foram buscar uma quantia em dinheiro que seria entregue por um morador.

A dupla acabou detida e foi encaminhada à Central de Flagrantes 3 (Ceflan 3) da Polícia Civil. Na delegacia, questionado pela TV Alterosa, um dos suspeitos negou envolvimento com a tentativa de golpe. Já o outro permaneceu em silêncio.