Fotos: todos os estados e o DF têm protestos contra Bolsonaro

CB Correio Braziliense

Um ativista segura uma placa durante um protesto de partidos de oposição e movimentos sociais contra o manejo da pandemia COVID-19 em Brasília pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro, em 19 de junho de 2021. - O presidente de extrema direita Jair Bolsonaro vem enfrentando críticas por sua O controle da pandemia, incluindo a recusa inicial de ofertas de vacinas, como alertam os epidemiologistas, o Brasil pode agora estar à beira de uma terceira onda de Covid-19. (Foto Sergio Lima / AFP) - (crédito: Sergio Lima / AFP)

Milhares de brasileiros foram às ruas nos 26 estados do país e no Distrito Federal protestar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste sábado (19/6). Segundo os organizadores do evento, convocado pela internet com a hashtag ForaBolsonaro19J, cerca de 200 mil pessoas foram às ruas neste que foi o segundo ato público contra o governo em menos de um mês.

"Fora Bolsonaro!", "Fora genocida!", "Governo da fome e do desemprego", "Vacina já!" e "Vacina no braço e comida no prato" foram palavras de ordem que se repetiram nas manifestações. Muitos lembraram os mais de 500 mil mortos por covid-19, marca atingida neste sábado que torna o Brasil segundo país em que a doença foi mais letal em todo o mundo.

Também foram registrados pedidos de vacinas e de políticas sanitárias que combatam a pandemia e frases contra a desinformação e contra tratamentos comprovadamente ineficazes. Outra reivindicação recorrente foi o auxílio emergencial por mais seis meses para famílias que enfrentam a fome devido à grave crise econômica atual.





























Por todo o país

Os protestos foram registrados em todas as capitais, exceto Florianópolis, atingida por uma forte chuva neste sábado. Embora a Polícia Militar de São Paulo diga que não fará estimativa do número de participantes, a movimentação na capital paulista foi uma das maiores do Brasil, ao lado de Brasília e do Rio de Janeiro.

Também houve manifestações no interior dos estados, em locais como Anápolis (GO), Barreiras (BA), Blumenau (SC), Cacoal (RO), Campina Grande (PB), Caxias (MA), Corumbá (MS), Cruzeiro do Sul (AC), Lavras (MG), Passos (MG), Petrolina (PE), Petrópolis (RJ), Ribeirão Preto (SP) e Santa Maria (RS).

Brasileiros que moram fora do país também aderiram o movimento com passeatas em Dublin (Irlanda), Madri (Espanha), Londres (Inglaterra), Paris (França) e Miami (EUA).

Em muitas cidades houve a distribuição de máscaras e álcool em gel para os participantes. Os organizadores orientaram que todos respeitassem o distanciamento social, mas em muitos pontos a recomendação não pode ser seguida pelo grande número de participantes.

Inicialmente convocadas por centrais sindicais e organizações de movimentos sociais, as manifestações contaram com a participação de artistas, como Chico Buarque, Malu Mader e Paulo Betti, além de políticos como o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), o ex-candidato à Presidência Guilherme Boulos (PSOL) e o deputado federal Orlando Silva (PCdoB).

Com informações das agências BBC News Brasil e France-Presse.